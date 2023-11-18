Бабиков: мы выкладываемся вне зависимости от того, призовые на турнире или мягкая игрушка

Чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал четвёртое место в масс-старте на открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023».

«Соревнования для первого раза прошли замечательно. Такой формат, когда сезон начинается с масс-старта, для меня приятнее, чем спринты. Тут есть такое чувство соперника, с которым проще втянуться в сезон. Сегодняшняя гонка прошла неидеально, но на позитивной ноте. Дальше будем пробовать нивелировать ошибки и выступать лучше. Разницы между гонкой и контрольной тренировкой нет. Можно называть её как угодно, но мы выкладываемся при любом раскладе. Не было задачи показывать самую высокую скорость, но было хорошее самочувствие и хорошее скольжение.

Сегодня идеальная зимняя погода: не слишком холодно, но и не тепло. У нас получилась хорошая контактная борьба, и все извлекли из этого старта пользу. Выиграть помешали ошибки на рубеже. Лёжка сегодня была совершенно не моей. Благодаря последней стойке мне удалось вырваться вперёд. Но ничего страшного, я исправлю этот момент. Не думаю о призовых. Мы на любых стартах включены в работу, выкладываемся вне зависимости от того, призовые там или мягкая игрушка. Мы спортом занимаемся не ради этого. Это приятно после финиша, но задачи на гонку не меняются», — приводит слова Бабикова Metaratings.ru.