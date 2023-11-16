За победу в гонке — миллион! Российские биатлонисты выступят в новом международном турнире

В условиях изоляции российского спорта в нашей стране стараются не оставлять атлетов без стартов и проводят новые и новые турниры.

В этом году будет запущена Международная лига клубного биатлона. Что это за турнир, кто в нём будет выступать и чем этот старт отличается от всех остальных? Собрали для вас ответы на главные вопросы.

Что такое Международная лига клубного биатлона?

Международная лига клубного биатлона (МЛКБ) – новый международный клубный турнир, созданный по инициативе главы федерации биатлона Московской области и бывшего вице-президента СБР Алексея Нуждова.

Главная идея турнира состоит в том, что между собой соревнуются не отдельные страны, регионы или биатлонисты, а спортивные клубы.

Организаторы хотят в будущем проводить по несколько этапов МЛКБ в год. Однако в текущем сезоне состоится лишь один этап. При этом реализацию идеи соревнований между биатлонными клубами пока отложили.

Расписание турнира по биатлону в Ханты-Мансийске

Первый и единственный в этом сезоне этап МЛКБ пройдёт в Ханты-Мансийске. Соревнования запланированы на 18-19 ноября. В программу состязаний вошли самые зрелищные дисциплины: масс-старты и гонки преследования.

МЛКБ-2023. Первый этап. Ханты-Мансийск

Расписание соревнований

18 ноября, 9:05. Масс-старт, мужчины

18 ноября, 11:20. Масс-старт, женщины

19 ноября, 9:05. Гонка преследования, мужчины

19 ноября, 11:20. Гонка преследования, женщины.

Призовые: за победу в одной гонке платят миллион!

Пожалуй, главная особенность МЛКБ – высокие призовые, сопоставимые с теми, что платят на Кубке мира. Общий призовой фонд – 8 млн рублей.

Победитель каждой гонки получит по 1 млн рублей, серебряный и бронзовый призёры – 500 и 250 тысяч соответственно. Спортсмены, попавшие в «цветы», смогут заработать за успешную гонку от 50 до 125 тысяч рублей.

Какие страны могли участвовать в гонках МЛКБ?

Изначально планировалось, что в состязаниях примут участие спортсмены из России, Беларуси, Китая и Монголии. Но если монголы отказались от идеи сами, то китайцам ехать на турнир официально запретил Международный союз биатлонистов (IBU). Выяснилось, что организация разослала федерациям письма с настоятельной просьбой не участвовать в МЛКБ.

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Кто из звёзд выступит на турнире в Ханты-Мансийске?

В итоге в Ханты-Мансийске выступят более 80 спортсменов, но только из России и Беларуси. Белорусов будет 18 человек, в том числе Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Анна Сола и Ирина Лещенко. Российских биатлонистов будет значительно больше. Из топов приедут Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Виктория Сливко, Анастасия Гореева, Лариса Куклина.

Где смотреть трансляции старта биатлонного сезона?

Болельщики смогу следить за МЛКБ на федеральном канале. «Матч ТВ» заполнил всю утреннюю сетку вещания в выходные биатлоном.