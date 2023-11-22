Кубок Содружества по биатлону — 2023/2024: расписание этапов, календарь гонок
В декабре продолжится стартовавший в Сочи Кубок Содружества – 2023/2024 по биатлону. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с его расписанием.
Биатлон. Расписание Кубка Содружества
2-й этап, Уфа
15 декабря – спринтерские гонки;
16 декабря – гонки преследования;
17 декабря – большие масс-старты.
3-й этап, Раубичи (Беларусь)
5 января – спринтерские гонки;
6 января – гонки преследования;
7 января – большие масс-старты.
4-й этап, Мурманск
12 апреля – спринтерские гонки;
13 апреля – гонки преследования;
14 апреля – масс-старты.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от этапов Кубка мира и других международных соревнований из-за ситуации на Украине, Кубок Содружества является их альтернативой.
Комментарии