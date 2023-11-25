Самуэльссон и Ханна Эберг выиграли сингл-микст на 1-м этапе Кубка мира, одолев норвежцев
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В Эстерсунде (Швеция) стартовал Кубок мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования открыл сингл-микст (одиночная смешанная эстафета). Победителями гонки стал шведский дуэт, состоящий из титулованных Себастиана Самуэльссона и Ханны Эберг. Вторыми стали норвежцы Стурла Холм Легрейд и Юни Арнеклейв. Тройку призёров замкнули представители Франции Фабьен Клод и Жулия Симон.
Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Сингл-микст, 2 x 6 км (Ж) + 2 x 7.5 км (М)
- Себастиан Самуэльссон/Ханна Эберг (Швеция) — 37.46,9 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов);
- Стурла Холм Легрейд/Юни Арнеклейв (Норвегия) — отставание 13,8 секунды (0 + 6).
- Фабьен Клод/Жулия Симон (Франция) + 42,2 (2 + 12).
Отметим, что сегодня же, 25 ноября в Эстерсунде состоится классическая смешанная эстафета. Она начнётся примерно в 16:50 мск.
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