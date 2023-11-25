Казакевич: Дербушева настраивалась, перед сингл-микстом сказала, что не отдаст Бажина

Российская биатлонистка, серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в сингл-миксте в паре с Василием Томшиным на первом этапе Кубка России, где дуэт занял восьмое место, а также высказалась о победе в гонке пары Тамары Дербушевой и Кирилла Бажина.

«Что‑то не пошло с первого этапа. Я потеряла палку, когда уходила с рубежа, пришлось возвращаться. У Василия немного не заладилась стрельба, и покатилось снежным комом. Мне пришлось рисковать на следующих рубежах. Справились без штрафных кругов, но дополнительные патроны были лишними.

Дербушева, как я всегда и говорила, очень боевой спортсмен именно в эстафетах. Она настраивалась и сказала, что ни в коем случае не отдаст Кирилла Бажина. Она заслужила победу. Их тандем с Кириллом всегда работает отлично», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».