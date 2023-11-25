Неожиданное начало Кубка России по биатлону

Латыпов и Бабиков не смогли помочь своим командам. А кто победил?

13 — счастливое число

Мы его ждали, и он вернулся! Начался новый сезон Кубка России по биатлону.

Первый этап в Ханты-Мансийске открылся одиночной смешанной эстафетой. На старт вышли лишь 30 команд, но желающих было куда больше.

С уверенным преимуществом победу одержала сборная Свердловской области. Тамара Дербушева и Кирилл Бажин стартовали под 13-м номером и оторвались от конкурентов уже на первом круге. Подопечные Михаила Шашилова на двоих использовали всего четыре дополнительных патрона.

Ну и кто там ещё скажет, что 13 – несчастливое число?! Сбалансированный состав + минимум ошибок в гонке = успех! Гандикап позволил Кириллу Бажину финишировать с флагом Свердловской области в руках.

Кирилл Бажин с флагом Фото: РИА Новости

«Была лёгкая уверенность, но волнение всё равно присутствовало. На первом круге удалось вырваться в начало группы. Думала, что нужно немного быстрее отработать и отрываться. Сегодня не было ветра, флажки спокойно висели. Можно было работать хорошо», – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ».

На второй позиции с более чем минутным отставанием пришли на финиш Анастасия Зырянова и Иван Колотов (Пермский край). Серебряные призёры сингл-микста умудрились зайти на круг и при этом остаться на подиуме.

На финишном круге развернулась борьба за бронзовую медаль между сборными Московской области и ХМАО-2. Полина Шевнина и Роман Сурнев из столичного региона оказались сильнее. Да и вообще стоит отметить, что первая гонка сезона стала успешной для тех, от кого мало кто ожидал медалей.

«Мне пришлось рисковать»

На фоне молодёжи померкли титаны российского биатлона. Не задался старт у маститых Ирины Казакевич и Василия Томшина. Представители Свердловской области пришли лишь восьмыми, промахнувшись на двоих 13 раз!

Серебряный призёр Олимпиады-2022 рассказала, что в начале гонки потеряла палку. А одной из причин провала назвала дальнюю стартовую позицию.

«Мы стартовали с очень далёкой позиции, 28-й номер. Когда уходила с рубежа, я потеряла палку. Но это не главное. У Василия немного не заладилась стрельба, и всё покатилось как снежный ком. Мне пришлось рисковать на следующих рубежах. Получилось справиться без штрафных кругов, но дополнительные патроны были лишними», – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Не смогли добраться до пьедестала и другие сборники. В десятку сильнейших не попала ни одна команда из Башкортостана. Вместе с напарницами Антон Бабиков и Эдуард Латыпов заняли лишь 15-е и 19-е места соответственно.

Первый этап Кубка России по биатлону продолжится в воскресенье, 26 ноября. В классической смешанной эстафете ожидается большая заруба!