Шашилов: в сингл-миксте повезло Дербушевой и Бажину. Спорт — это лотерея

Тренер сборной России и сборной Свердловской области Михаил Шашилов, руководящий подготовкой победителей сингл-микста на первом этапе Кубка России Тамары Дербушевой и Кирилла Бажина, высказал мнение о том, что спортсменам повезло в гонке.

«Повезло Тамаре и Кириллу. Сегодня повезло нам, завтра уже другим. Может, опять нам. Спорт — это лотерея, все тренируются, все бегают.

Доволен ли, как они прошли гонку? Да скучно жить, если быть всем довольным», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Дербушева и Бажин выиграли сингл-микст с результатом 40.45,5 без штрафных кругов и с четырьмя дополнительными патронами. Их ближайшие соперники, Анастасия Зырянова и Иван Колотов (Пермский край), отстали более чем на минуту.