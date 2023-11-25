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Шашилов: в сингл-миксте повезло Дербушевой и Бажину. Спорт — это лотерея

Шашилов: в сингл-миксте повезло Дербушевой и Бажину. Спорт — это лотерея
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Тренер сборной России и сборной Свердловской области Михаил Шашилов, руководящий подготовкой победителей сингл-микста на первом этапе Кубка России Тамары Дербушевой и Кирилла Бажина, высказал мнение о том, что спортсменам повезло в гонке.

«Повезло Тамаре и Кириллу. Сегодня повезло нам, завтра уже другим. Может, опять нам. Спорт — это лотерея, все тренируются, все бегают.

Доволен ли, как они прошли гонку? Да скучно жить, если быть всем довольным», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Дербушева и Бажин выиграли сингл-микст с результатом 40.45,5 без штрафных кругов и с четырьмя дополнительными патронами. Их ближайшие соперники, Анастасия Зырянова и Иван Колотов (Пермский край), отстали более чем на минуту.

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