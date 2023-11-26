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Свердловская область выиграла смешанную эстафету на этапе КР, одолев на финише Беларусь

В Ханты-Мансийске прошла смешанная эстафета в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Её победителями стали представители Свердловской области.

Отметим, что после заключительного огневого рубежа первым на трассу вышел представитель Беларуси Павел Белько, заменивший приболевшего Антона Смольского, однако финишёр свердловчан Кирилл Бажин сумел догнать его и обойти на финише.

Биатлон. Кубок России – 2023/2024, 1-й этап, Ханты-Мансийск. Смешанная эстафета (2 x 6 км (ж) + 2 x 7,5 км (м))

1. Свердловская область-1 (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Василий Томшин, Кирилл Бажин) — 1:15.34,9 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов).

2. Беларусь (Анна Сола, Ирина Лещенко, Никита Лобастов, Павел Белько) — отставание 5,1 секунды (0 + 6)

3. Новосибирская область-1 (Евгения Буртасова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов, Роман Ерёмин) + 29,0 (0 + 8).