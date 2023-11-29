Артём Истомин не смог ответить на вопрос о будущем Светланы Мироновой в биатлоне

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин неоднозначно высказался о будущем серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в эстафете Светланы Мироновой. Отметим, что Миронова является подопечной Истомина, она перешла к нему от многолетнего наставника Михаила Шашилова.

«О будущей карьере Светланы Мироновой лучше спросить у неё. У меня пока нет информации о её дальнейших планах, будет ли она продолжать заниматься биатлоном. В летней подготовке у неё не всё сложилось с нагрузкой. Она не справлялась, а здоровье давало о себе знать. В данный момент она восстанавливается. После летнего чемпионата России она уехала восстанавливаться, но пока ничего не могу сказать по её будущему», — приводит слова Истомина Metaratings.

Напомним, Миронова пропустила значительную часть сезона-2022/2023 из-за проблем со здоровьем. В общей сложности она пробежала четыре гонки, в которых лучшим её результатом стало 13-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Чайковском. В рамках стартовавшего сезона-2023/2024 Светлана провела лишь одну гонку в сентябре, на летнем чемпионате России. Там она заняла 35-е место.