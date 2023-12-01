Видео спринта в Эстерсунде, в котором Лу Жанмонно одержала первую в карьере победу на КМ

В пятницу, 1 декабря, в Эстерсунде (Швеция) в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт. В нём первую в карьере победу на Кубке мира одержала 25-летняя француженка Лу Жанмонно, которая прошла дистанцию, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Второй с отставанием в 8,5 секунды стала норвежка Каролин Оффигстад Кноттен, замкнула тройку лидеров ещё одна представительница Норвегии — Юни Арнеклейв (+17,6 секунды).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео женского спринта в Эстерсунде, ставшего победным для Лу Жанмонно.

Биатлон. Кубок мира, первый этап. Эстерсунд

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Лу Жанмонно (Франция) — 21:04.1 (0 промахов на стрельбе).

2. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +8,5 секунды (1).

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) +17,6 (1).

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