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Бажин выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка России по биатлону, Логинов финишировал 2-м

Бажин выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка России по биатлону, Логинов финишировал 2-м
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В Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Победителем пасьюта стал Кирилл Бажин, поднявшийся с четвёртой позиции по итогам спринта. Вторым к финишу пришёл двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов. Тройку призёров замкнул победитель спринта, трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов.

Биатлон. Кубок России, второй этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

  1. (4) Кирилл Бажин — 33.59,6 (1 промах).
  2. (8) Александр Логинов — отставание 24,5 секунды (1 промах).
  3. (1) Эдуард Латыпов +1.01,4 (4).
  4. (14) Карим Халили +1.09,9 (2).
  5. (3) Антон Смольский (Беларусь) +1.10,9 (3).
  6. (17) Александр Поварницын +1.13,5 (2).
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