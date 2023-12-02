Бажин выиграл пасьют на 2-м этапе Кубка России по биатлону, Логинов финишировал 2-м

В Ханты-Мансийске завершилась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Победителем пасьюта стал Кирилл Бажин, поднявшийся с четвёртой позиции по итогам спринта. Вторым к финишу пришёл двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов. Тройку призёров замкнул победитель спринта, трёхкратный призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов.

Биатлон. Кубок России, второй этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины