Каплина: в Ханты-Мансийске сильный ветер, ты делаешь толчок, а тебя отбрасывает назад

Югорская биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала погодные условия на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Сначала на огневом рубеже было всё более-менее, а потом мороз ударил по мышцам, и на последнем рубеже я не справилась с давлением и каменеющими мышцами. Не смогла справиться с собой и допустила два промаха. Хотелось побороться за призовые места, но по такой погоде и пятое место неплохо. Руки и ноги у меня не замёрзли, потому что я хорошо согрелась перед стартом, размялась, и всё неплохо прошло. Самый тяжёлый участок здесь на равнинной части. Там нет деревьев и такой сильный ветер, что ты делаешь толчок, а тебя отбрасывает с двойной силой назад. Первые три круга я шла там первой. Впереди никого не было, никто не хотел выходить в лидеры и приходилось брать ответственность на себя. Потом на спуске девчонки накатывали. Я довольна гонкой, последний круг отработала хорошо», — приводит слова Каплиной Metaratings.

Напомним, в Ханты-Мансийске прошёл большой масс-старт у женщин на 12 км в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Кристина Резцова.