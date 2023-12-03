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Видео волевой победы Самуэльссона в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Видео волевой победы Самуэльссона в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Аудио-версия:
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Сегодня, 3 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) прошла мужская гонка преследования. В ней волевую победу одержал олимпийский чемпион и чемпион мира из Швеции Себастиан Самуэльссон, который отыграл почти минуту отставания от лидера гонки с тремя промахами на огневых рубежах. Второе место занял немец Филипп Наврат, уступивший шведу 5,1 секунды и дважды промахнувшийся при стрельбе. Замкнул тройку лидеров норвежец Ветле Шоста Кристиансен, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира, который проиграл Самуэльссону 7,2 секунды.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки преследования в Эстерсунде, в которой победителем стал Себастиан Самуэльссон.

Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд, первый этап
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 31.38,4 (3 промаха).
2. Филипп Наврат (Германия) — +5,1 секунды (2).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +7,2 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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