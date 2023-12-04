Йоханнес Бё: люди задают вопросы, но и я задаю их себе. Ожидал лучшего старта сезона

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о выступлениях на старте сезона.

«Не лучший старт сезона для меня. Странно находиться на такой позиции в таблицах. Очевидно, я хочу быть на вершине. Стрельба сейчас не самая сильная моя сторона. На тренировках у меня всё в порядке на стрельбе стоя, поэтому я разочарован тем что показал в пасьюте. После запрета фтора биатлон стал «тяжелее». Больше приходится вкладывать сил в движение по трассе, и это действительно сложно. Гонки стали физически утомительнее. Возможно, я пока недостаточно адаптировался к новым условиям. Люди задают вопросы, но и я задаю их себе. Конечно, я ожидал лучшего старта», — приводит слова Бё Fondo Italia.

После первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 Йоханнес Бё занимает восьмое место в общем зачёте.

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