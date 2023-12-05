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Максимов: мороз может быть критичным в том плане, что может отказать электроника

Максимов: мороз может быть критичным в том плане, что может отказать электроника
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Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов предположил, какие препятствия ждут биатлонистов на этапе Альфа‑Банк Кубка России в морозной Тюмени.

«Для установок мороз может быть критичным в том плане, что может отказать электроника. Она вроде до минус 22, ниже — уже не разрешали нам стрелять здесь, когда мы были на тренировочном процессе. А спортсменам просто холодно: палец замерзает, потому что своих, например, спортсменов я прошу стрелять с голым пальцем, чтобы была чувствительность спускового крючка. Бывало, что палец мог прилипнуть к спусковому крючку, но никто же не останавливает спортсмена обмотать лейкопластырем спусковой крючок», — сказал Максимов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 4 декабря, пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила об отмене пролога в преддверии старта третьего этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Тюмени. Причиной отмены пролога стала низкая температура в Тюмени. Решение об отмене соревнований принято совместно с капитанами команд.

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