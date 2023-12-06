Весь третий этап Кубка России в Тюмени отменён из-за морозов

Союз биатлонистов России в своём официальном телеграм-канале выпустил сообщение, в котором заявляется, что весь третий этап Кубка России, который должен был пройти в Тюмени, отменён из-за морозов. Ранее было опубликовано сообщение об отмене сегодняшних спринтерских гонок. Гонки были запланированы с 6 по 10 декабря.

Напомним, по итогам прошлого сезона лучшим в Кубке России среди мужчин стал российский биатлонист Карим Халили. Победу в женском общем зачёте соревнований одержала биатлонистка Анастасия Гореева, обошедшая Викторию Сливко по дополнительным показателям.

В этом году Союз биатлонистов России (СБР) запланировал пять этапов Кубка страны. Связано это с проведением Спартакиады сильнейших, которую в феврале будущего года примет Златоуст (Челябинская область).