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Весь третий этап Кубка России в Тюмени отменён из-за морозов

Весь третий этап Кубка России в Тюмени отменён из-за морозов
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Союз биатлонистов России в своём официальном телеграм-канале выпустил сообщение, в котором заявляется, что весь третий этап Кубка России, который должен был пройти в Тюмени, отменён из-за морозов. Ранее было опубликовано сообщение об отмене сегодняшних спринтерских гонок. Гонки были запланированы с 6 по 10 декабря.

Напомним, по итогам прошлого сезона лучшим в Кубке России среди мужчин стал российский биатлонист Карим Халили. Победу в женском общем зачёте соревнований одержала биатлонистка Анастасия Гореева, обошедшая Викторию Сливко по дополнительным показателям.

В этом году Союз биатлонистов России (СБР) запланировал пять этапов Кубка страны. Связано это с проведением Спартакиады сильнейших, которую в феврале будущего года примет Златоуст (Челябинская область).

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