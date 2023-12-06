Арнеклейв: не ожидала личного подиума на этапе Кубка мира, но теперь хочу большего

24-летняя норвежская биатлонистка Юни Арнеклейв поделилась впечатлениями от выступления на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Спортсменка стала второй в смешанной эстафете в составе сборной Норвегии, выиграла женскую эстафету с норвежской командой, а также завоевала бронзу в спринте.

«Я не ожидала, что буду выступать на Кубке мира. Но когда приехала сюда, была спокойна и просто радовалась, что могу участвовать в соревнованиях. Я получала удовольствие, в этом и был весь секрет успешных результатов.

На первом этапе Кубка мира я думала, что мы можем бороться за подиум в эстафетах, но не ожидала, что могу претендовать на подиум в личной гонке. Эстафеты придали мне уверенности. Я знала, что нахожусь в хорошей форме, и хотела посмотреть, как буду выглядеть на фоне спортсменов уровня Кубка мира. Я много работала с основной командой. Эти спортсменки лучше меня, поэтому мне приходилось быть предельно сосредоточенной и выкладываться полностью, чтобы не отставать на тренировках. Попав на подиум в личной гонке, я осуществила мечту, но сейчас я хочу большего, потому что вижу, что способна на это», — приводит слова Арнеклейв пресс-служба IBU.