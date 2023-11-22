Эмильен Жаклен: по-прежнему присутствует страх вернуться к проблемам прошлого сезона

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, четырёхкратный чемпион мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о психологическом состоянии в преддверии старта сезона Кубка мира.

«Идея перезапуска пришла в голову довольно быстро. Это меня успокоило. Я понял, что проблема не в биатлоне, а в том, как я тренировался. Я не мог сориентироваться. Внутри было ощущение, что я замер на шесть месяцев. Я хотел освободиться от прошлого. Конец прошлого сезона всё ещё ходит за мной тенью, которая с позитивной точки зрения позволяет мне оставаться начеку и не прилагать слишком много усилий. С другой стороны, я всё ещё не чувствую себя на 100% психологически и физически включённым в работу. По-прежнему присутствует страх вернуться к проблемам прошлого сезона. Надеюсь, в первую неделю Кубка мира это изменится.

Было бы ложью сказать, что у меня нет целей. Я чувствую желание и стремление к успеху, но нужно посмотреть на своё состояние в сравнении с соперниками, чтобы говорить о чём-то конкретном», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.