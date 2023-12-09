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Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Тарьей Бё стал лидером, Йоханнес вошёл в топ-3

Общий зачёт Кубка мира по биатлону: Тарьей Бё стал лидером, Йоханнес вошёл в топ-3
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё возглавил общий зачёт Кубка мира – 2023/2024 после пасьюта на втором этапе в Хохфильцене (Австрия). Он стал бронзовым призёром этой гонки.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. (2) Тарьей Бё (Норвегия) – 290 баллов.
2. (1) Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 281.
3. (9) Йозаннес Бё (Норвегия) – 229.
4. (7) Йоханнес Дале (Норвегия) – 220.
5. (3) Филипп Наврат (Германия) – 203.
6. (8) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 191.
7. (4) Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 190.
8. (5) Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 186.
9. (6) Юстус Штрелов (Германия) – 168.
10. (10). Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 163.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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