Бьорндален: Легрейда стоило бы вывести из эстафетной команды

49-летний восьмикратный олимпийский чемпион в биатлоне и телеэксперт Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал состав команды сборной Норвегии на мужскую эстафетную гонку в рамках второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, которая пройдёт 10 декабря.

Ранее стало известно, что норвежскую эстафетную четвёрку составят Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Шоста Кристиансен. При этом Йоханнес Дале-Шевдал, занявший второе место вслед за Йоханнесом Бё в гонке преследования 9 декабря, не попал в состав на эстафету.

«У Стурлы был такой замечательный уик-энд, невероятный подъем после Эстерсунда. Он поедет в Ленцерхайде, и он должен быть в форме на трех гонках там, чтобы добиться хорошего результата в рождественских гонках. Скорее следовало бы вывести его из команды, чтобы сейчас он не перетренировался», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Третий этап Кубка мира пройдёт с 14 по 17 декабря в швейцарском Ленцерхайде.