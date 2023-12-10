Арнеклейв чуть не столкнулась с камерой во время эстафеты в Хохфильцене

Норвежская биатлонистка Юни Арнеклейв после победы своей национальной команды в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где она бежала первый этап, сообщила, что во время стрельбы лёжа чуть не столкнулась с камерой трансляции, которой управлял оператор.

«Любое столкновение в момент, когда у тебя винтовка за спиной, может быть тяжёлым. После того как я легла на первой стрельбе, мне показалось, что оператор находится слишком близко. Но я смогла об этом забыть. Однако после стрельбы стоя мне пришлось присесть, чтобы избежать столкновения с камерой», — приводит слова Арнеклейв NRK.

После своего этапа Арнеклейв, по её словам, сообщила о проблеме сокоманднице Каролин Оффигстад Кноттен, предупредив её о том, что на первой позиции на стрельбе нужно быть осторожной. Спортсменки, бежавшие последующие этапы, уже не сталкивались с проблемами с камерой.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.