Латыпов: на занятиях низкой интенсивности холод ощущается спокойно. В гонке это невозможно

Трёхкратный олимпийский призёр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о главных трудностях при выступлении на соревнованиях в сильный мороз. Российский спортсмен подчеркнул, что холод не мешает во время тренировочного процесса, однако может быть опасен при высокой нагрузке в гонке.

«Для меня самая большая проблема выступлений в сильный мороз заключается в невозможности нормально дышать. Если тренироваться на низкой интенсивности, слишком холодная погода переносится довольно спокойно. Можно сильно не вдыхать, кататься в маске. В гонке такое просто невозможно. Ты бежишь быстро, дышишь всей грудью, и воздух просто не успевает согреться. Думаю, это очень опасно для дыхательных путей.

По телу я особо не заморачиваюсь. Два комплекта термобелья — и все проблемы решены. Раньше у меня ни в какой мороз даже руки не мёрзли, притом что бегал в тонких перчатках. Но однажды немножко подмёрз и понял, что лучше не рисковать. Понятно, что к более толстым перчаткам приходится приспосабливаться, зато мне всегда тепло и комфортно. Даже сейчас, когда мы соревновались в Ханты-Мансийске при -18 °C, я бежал в тёплых перчатках и не мёрз», — приводит слова Латыпова «RT на русском».

Напомним, ранее третий этап Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Тюмени был отменён из-за морозов. Соревнования были запланированы на 6-10 декабря.