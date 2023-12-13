«У биатлонистов был выбор». Губерниев — о критике условий проживания в Уфе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с российскими биатлонистками, приехавшими на второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества, которые остались недовольны условиями проживания в Уфе.

«Я разобрался в ситуации в Уфе. На стадионе идёт реконструкция, все об этом знают. Руководитель стадиона Виктор Никитин делает максимум, чтобы всё было в порядке, но реконструкция идёт. Либо ты живёшь на стадионе — там условия чуть хуже, все об этом знали и знают, либо ты живёшь в городе. Там в отеле забронировано, по моей информации, порядка 70 номеров для сборной команды. Но надо ехать до арены. Собственно, тут выбор такой: либо ты живёшь на стадионе, зная, что там есть определённые недостатки, которые, кстати, сразу же устранили, либо нужно жить в городе и добираться на трассу транспортом. Там всё недалеко. Поэтому я не знаю, погорячилась Гербулова или нет в данной ситуации, но выбор у спортсменов есть и был. Группа Шашилова спокойно живёт, а Уфа делает максимум для развития биатлона», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.