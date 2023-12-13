«Из ничего раздули слона». Директор спорткомплекса в Уфе — о жалобах биатлонисток

Директор уфимского спорткомплекса, тренер сборной Башкортостана по биатлону Виктор Никитин прокомментировал жалобы российских биатлонисток Натальи Гербуловой и Екатерины Носковой на условия проживания в Уфе на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024. Никитин подчеркнул, что спортсмены были оповещены о ремонте в спорткомплексе и им был предоставлен вариант заселиться в другие отели. Также директор спорткомплекса в Уфе отметил, что проблемы с номерами возникли только у биатлонистов группы тренера Артёма Истомина.

«Недовольство условиями проживания возникло только у Гербуловой. Во‑первых, она опубликовала несколько видео из разных номеров, хотя сама жила в новом номере. Приехала заселяться она в час ночи, увидела пыль. Утром там уже было всё чисто, пришли и убрали. Она просто пиарится, в прошлом году в комплексе в Ижевске у неё была такая же история. Мы ей предложили переехать в отель, она недовольна, что они далеко.

В самом начале мы всем сказали, что у нас будет ремонт. Если не устраивает, то у нас забронированы места в трёх отелях. Регионы согласились жить в отеле на стадионе. Вопросы возникли только у группы Истомина, хотя сам он прилетел только сегодня. Сейчас у нас решили переехать Носкова и Гербулова, они после тренировки уезжают. Из ничего просто раздули слона.

Не понимаю, почему идёт этот негатив. С проживанием всё налажено, транспорт есть, за сборной России и Беларуси закреплён автобус, никаких проблем. Не бывает так, что претензии появляются у одного человека, в комплексе все стараются, работают без выходных, чтобы создать хорошие условия спортсменам. Любые вопросы решаем быстро, 100 человек здесь работают. А Гербулова взяла и своими недовольствами уничтожила репутацию комплекса, это некрасиво. У меня тоже есть свои воспитанники, но никогда в жизни никто не вёл себя подобным образом», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Напомним, второй этап Кубка Содружества пройдёт с 15 по 17 декабря в Уфе. В программу соревнований войдут спринтерские гонки, гонки преследования и масс-старты.