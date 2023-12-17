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Бреза-Буше одолела сестёр Эберг в масс-старте на 3-м этапе Кубка мира по биатлону

Бреза-Буше одолела сестёр Эберг в масс-старте на 3-м этапе Кубка мира по биатлону
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В Ленцерхайде (Швейцария) прошёл женский масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала Олимпийская чемпионка 2022 года в этом виде француженка Жюстин Бреза-Буше. Жюстин прошла все четыре огневых рубежа без промахов. Второй к финишу пришла олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный призёр ОИ в личных гонках шведка Эльвира Эберг, тройку призёров замкнула её старшая сестра Ханна.

Биатлон. Кубок мира, 3-й этап, Ленцерхайде. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 36.04,6 (0 промахов).
2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 5,5 секунды (2).
3. Ханна Эберг (Швеция) + 10,6 (2).
4. Лиза Виттоцци (Италия) + 29,1 (0).
5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 29,7 (2).
6. Жулия Симон (Франция) + 43,1 (3).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 12.5 км Масс-старт
17 декабря 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
36:04.6
2
Эльвира Эберг
Швеция
+5.5
3
Ханна Эберг
Швеция
+10.6
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