Дербушева — о коронавирусе в олимпийский сезон: тренировалась под покровом ночи

Российская биатлонистка Тамара Дербушева рассказала о проблемах во время олимпийского сезона. Осенью 2021 года у спортсменки был обнаружен коронавирус во время этапа Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

«Самая большая неудача — весь олимпийский сезон. У нас были отборы, контрольные тренировки. Я упала на контрольных стартах, у меня сломался приклад. Тем не менее удалось поехать на Кубок IBU в Норвегию, где я заболела ковидом. И из-за этого не удалось пробежать ни одной гонки. Сначала думала, что просто простыла, потом сдали тест, и он оказался положительным. Опять же, был интересный опыт, когда под покровом ночи выходишь на трассу тренироваться. Почему под покровом ночи? Так ведь нельзя за границей было никуда выходить, если сидишь на карантине. Поэтому я из номера выбиралась совсем поздно вечером, когда уже все отдыхали. И старалась не попасться никому на глаза», — приводит слова Дербушевой «RT на русском».

Напомним, на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Уфе Дербушева стала победительницей спринта и гонки преследования. После второго этапа биатлонистка поднялась на третье место в общем зачёте турнира среди женщин. Следующий этап Кубка Содружества пройдёт в Раубичах (Беларусь). Соревнования начнутся 5 января 2024 года.