Анна Сола: во время беременности от желания встать на лыжи меня прямо трясло

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала о двух паузах в профессиональной карьере и призналась, что скучала по лыжным тренировкам во время беременности. Спортсменка подчеркнула, что паузы в карьере получились разными и после рождения ребёнка она получила невероятное удовольствие от возвращения в биатлон.

«У меня ведь две паузы в карьере были, и обе настолько разные… Когда уходила из спорта в 2018 году, меня пытались как-то удержать, мол, не руби сплеча, хотя бы просто покатайся, а я хотела только одного: чтобы меня никто не трогал. Что тогда произошло? Была перетренированность. Не было результата. Где-то, наверное, не оказалось нужной поддержки, которая могла бы помочь. На тот момент я просто не понимала, что делать дальше. Было очень тяжело психологически. Сейчас я стала постарше, появилась семья, ребёнок. Поэтому вторая пауза далась несравнимо проще. Когда уходила в декрет, понимала, что обязательно вернусь. Этот перерыв дал невероятно клёвые ощущения.

Во-первых, очень много времени находилась дома, с мамой. Мне кажется, я ей иногда даже надоедала своим присутствием. Потому что за эти полгода провела дома намного больше времени, чем за предыдущие 10 лет. По спорту не скучала вообще. Во время беременности очень рано закончила тренировки со стрельбой, но каталась много. От роллеров я такого удовольствия не получаю, а вот от желания встать на лыжи меня прямо трясло. Я получала такое громадное удовольствие от этого процесса — не передать. Это было гораздо круче, чем сходить в какое-то кафе или в кинотеатр», — приводит слова Солы «RT на русском».

Напомним, летом 2021 года Сола вышла замуж за белорусского велогонщика Станислава Божкова. В августе 2022 года спортсменка ушла в декретный отпуск и сделала паузу в карьере на сезон. В декабре того же года белорусская биатлонистка родила дочку.

Российские и белорусские биатлонисты не допущены на международные соревнования из-за ситуации на Украине.