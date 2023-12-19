Денизе Херрман-Вик признана спортсменкой года в Германии, Варфоломеев — вторая

Олимпийская чемпионка 2022 года в индивидуальной гонке немецкая биатлонистка Денизе Херрман-Вик признана спортсменкой года в Германии по версии Ассоциации немецких спортивных журналистов (VDS).

Биатлонистка набрала 1276 голосов и опередила в голосовании экс-россиянку гимнастку Дарью Варфоломеев. Третье место по итогам голосования заняла немецкая прыгунья с трамплина Катарина Шмид.

На своей странице в соцсетях Херрман-Вик выразила благодарность и добавила, что каждая победа имеет свою историю, поэтому абсолютно уникальна. «Спасибо всем, кто сопровождал и вдохновлял меня на моём пути», — написала биатлонистка.

Херрман-Вик до сезона-2018/2019 выступала в лыжных гонках. В данном виде она является бронзовым призёром Олимпиады-2014 в эстафете. В биатлоне ей удалось достичь большего: помимо звания олимпийской чемпионки, она завоевала золото чемпионата мира – 2019 в индивидуальной гонке, а также серебро ЧМ-2020 в той же дисциплине. Денизе неоднократно выигрывала гонки на этапах Кубка мира. В марте Херрман-Вик объявила о завершении карьеры.