Стало известно, кто из лидеров не примет участия в «Тур де Ски» из-за состояния здоровья

В субботу, 30 декабря, стартует лыжная гонка «Тур де Ски», которая пройдёт в Тоблахе (Италия). Первой дистанцией станет спринт. Соревнования продолжатся в Альпе-Чермис через неделю. Однако стало известно, что некоторые из лидеров не смогут принять участие в гонке. Об этом сообщает NRK.

Лидеры предыдущих этапов Йоханнес Клебо и Симен Хегстад Крюгер снялись с турнира. Оба спортсмена заболели после этапа в Тронхейме и не смогут восстановиться к многодневке. Их места в сборной Норвегии заняли другие спортсмены – Хенрик Дённестад и Ансгар Эвенсен.

«Йоханнес надеялся, что сможет принять участие в туре, но, к сожалению, он не успеет оправиться от болезни до начала гонки», — сказал врач сборной Норвегии Уве Фераген.

Финский лыжник Ийво Нисканен, трёхкратный олимпийский чемпион, также не будет стартовать в Тоблахе по причине болезни.

В составе сборной Швеции Оскар Свенссон и Моа Лундгрен были вынуждены отказаться от участия в многодневке из-за коронавируса. Их заменят Эмиль Даниэльссон и Лиза Ингессон.