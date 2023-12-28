Йоханнес Клебо пропустит многодневку «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо не примет участия в престижной лыжной многодневке «Тур де Ски», заявили в Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Отмечается, что он заболел гриппом через неделю после этапа КМ в Тронхейме, из-за чего покинул высотный сбор после шести дней с высокой температурой. Вместо Клебо на турнире выступит Хенрик Дённестад.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт с 30 декабря по 7 января на территории Италии и Швейцарии.

Ранее стало известно, что француз Ришар Жув также пропустит соревнования.