Софи Шово прокомментировала своё первое попадание в призы на КМ по биатлону

В Оберхофе (Германия) завершился женский спринт на 7,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Бронзовым призёром гонки стала французская биатлонистка Софи Шово, которая впервые поднялась на пьедестал почёта Кубка мира. Сама спортсменка заявила, что перед стартом не было ни стресса, ни волнения.

«Я чувствовала себя довольно хорошо перед гонкой, тем более что я была знакома с трассой в Оберхофе по прошлогоднему чемпионату мира, где я была удивлена, что смогла участвовать в гонке в последний момент. Мне удалось сделать там несколько хороших результатов, особенно в гонке преследования. Так что я была счастлива быть здесь, но не хотела слишком увлекаться гонкой после трудного декабря. Перед стартом не было ни стресса, ни волнения» — приводит слова Шово Nordic Magazine.

Напомним, в прошлом сезоне Кубка мира на точно такой же спринтерской дистанции в Анси (Франция) Шово отделяло от третьего места отставание на 4,7 секунды от немецкой биатлонистки Денизе Херрманн-Вик.

Француженка прошла дистанцию в Оберхофе с одним промахом и отстала от лидера Жюстин Бреза-Буше на 4,6 секунды.

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