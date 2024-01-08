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Йоханнес Бё — о результатах в Оберхофе: странное снижение формы

Йоханнес Бё — о результатах в Оберхофе: странное снижение формы
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё пожаловался на ухудшение физического состояния на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

«В эстафете всё прошло лучше, но на выходных я заметил, насколько тяжёлыми стали мои ноги, тогда как в Ленцерхайде они были очень лёгкими. Надеюсь, что ситуация в Рупольдинге немного улучшится», — сказал Бё в интервью TV2.

Напомним, на этапе в Оберхофе норвежец стал четвёртым в спринте, пятым в гонке преследования и выиграл вместе с командой эстафету. Несмотря на успех в командной гонке, индивидуальные результаты обеспокоили спортсмена.

«Такое снижение формы очень странно, потому что во время тренировок в понедельник и вторник я чувствовал себя лучше всего за последние годы. Я думал, что эти выходные пройдут очень хорошо, но произошло наоборот», — добавил Бё.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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