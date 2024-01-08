Экс-биатлонисты Пушкарчикова и Бормолини станут родителями

Бывшие биатлонисты Ева Пушкарчикова (Чехия) и Томас Бормолини (Италия) объявили о том, что станут родителями.

«У нас для вас новости. В нашу жизнь придёт новая любовь. Мы готовы и ждём тебя», — написали спортсмены по-чешски и по-итальянски на своих страницах в социальных сетях.

Фото: из личного архива Евы Пушкарчиковой

Напомним, Бормолини завершил профессиональную карьеру в мае 2022 года. Лучшим результатом итальянского спортсмена являются серебряная и бронзовая медали в эстафетах на этапах Кубка мира. Пушкарчикова также завершила карьеру в 2022 году. Биатлонистка является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2014 в эстафете и обладательницей бронзовой медали чемпионата мира — 2020 в смешанной эстафете. Сейчас пара занимается тренерской деятельностью.