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Клоэ Шевалье объявила о приостановке спортивной карьеры

Клоэ Шевалье объявила о приостановке спортивной карьеры
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28-летняя французская биатлонистка Клоэ Шевалье заявила о временной паузе в спортивной карьере. Об этом спортсменка написала на своей странице в социальной сети.

«С небольшим опозданием поздравляю вас с Новым, 2024 годом. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что мне нужно на время отойти от биатлона… Спасибо за множество добрых сообщений с начала зимы, спасибо моим партнёрам за их доброту и спасибо моим друзьям и близким, вы невероятные», — написала Клоэ Шевалье.

Лучшим результатом французской биатлонистки в сезоне-2023/2024 стало 12-е место в спринте на первом этапе Кубка мира в шведском городе Эстерсунд. Ранее о завершении спортивной карьеры объявила 24-летняя шведская биатлонистка Тильда Йоханссон.

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