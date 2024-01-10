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Женщины. 4 x 6 км Эстафета. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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Кубок мира по биатлону, пятый этап: во сколько начнётся женская эстафета, где смотреть

Кубок мира по биатлону, пятый этап: во сколько начнётся женская эстафета, где смотреть
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Сегодня, 10 января, в Рупольдинге (Германия) начнётся пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Первой гонкой в рамках этого этапа будет женская эстафета. Начало соревнований — в 16:30 мск.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
10 января 2024, среда. 16:30 МСК
Идёт

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг (Германия).
Эстафета 4х6 км. Женщины. Стартовый лист

1. Норвегия (Скоган, Кноттен, Арнеклейв, Тандреволд).
2. Швеция (Магнуссон, Перссон, Брорссон, Э. Эберг).
3. Франция (Жанмонно, Жанн, Шово, Симон).
4. Германия (Хеттих, Шнайдер, Пройс, Кебингер).
5. Италия (Комола, Виттоцци, Пасслер, Каррара).
6. Швейцария (Э. Гаспарин, Хекки, А. Гаспарин, Басерга).

Напомним, первое место в турнирной таблице Кубка наций среди женщин занимает сборная Норвегии.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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