Французские биатлонистки выиграли эстафету на 5-м этапе Кубка мира, норвежки лишь 10-е

В Рупольдинге (Германия) прошла женская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её выиграла сборная Франции. Вторыми к финишу пришли представительницы Швеции. Тройку призёров замкнули немецкие биатлонистки.

Нельзя не отметить, что лидирующие в Кубке Наций норвежки в данной эстафете финишировали лишь десятыми, они зашли на два штрафных круга по ходу гонки. В последний раз женская сборная Норвегии была вне подиума в эстафете на КМ в январе 2023 года. Тогда на этапе в Антерсельве норвежки стали шестыми.

Биатлон. Кубок мира, 5-й этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x6 км. Женщины

1. Франция (Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово, Жулия Симон)— 1:08.44,5 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Мона Брорссон, Эльвира Эберг) — отставание 8,7 секунды (0 + 3).

3. Германия (Янина Хеттих, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер) + 46,7 (0 + 3)...

5. Украина (Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитриенко) + 1.36,1 (0 + 4).

10. Норвегия (Марит Исхол Скоган, Каролин Оффигстад Кноттен, Юни Арнеклейв, Ингрид Ландмарк Тандреволд) + 3.16,0 (2 + 6).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.