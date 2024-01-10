«Это отличная гонка». Ришар — о победе в женской эстафете по биатлону

Сегодня, 10 января, прошла женская эстафета 4х6 км в рамках Кубка мира – 2023/2024 в Рупольдинге (Германия). Сборная Франции одержала победу, финишировав с результатом 1 час 8 минут 44,5 секунды. В составе команды были Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово, Жулия Симон. Биатлонистка Ришар рассказала, что во время гонки была настроена хорошо.

«Я чувствовала себя очень хорошо, каждый раз, когда шла впереди. Лиза Виттоцци всегда была чуть впереди меня, у меня были небольшие проблемы с возвращением, но она всегда оставалась в моём поле зрения. Стрельба прошла хорошо, я допустила только один промах. Честно говоря, это отличная гонка. Мне очень нравится эстафета, и здорово, что я смогла принять в ней участие сегодня» — приводит слова спортсменки Ski-nordique.

Второе место завоевала сборная Швеции с отставанием всего 8,7 секунды, третьими стали представители Германии. Их разрыв с лидерами гораздо больше, целых 46,7 секунды.

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