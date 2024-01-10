Жулия Симон рассказала, кто раздражал её во время гонки на эстафете

Сегодня, 10 января, завершилась эстафета 4х6 км среди женщин в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024, проходящего в Рупольдинге (Германия). Победителем гонки стала сборная Франции с результатом 1 час 8 минут 44,5 секунды. В составе французской команды была Жулия Симон, заявившая, что во время прохождения эстафеты целенаправленно подавляла одну из соперниц.

«Я оказала давление на Эльвиру Эберг на стрельбе лёжа, это была цель. Она всегда катается очень быстро, меня это немного раздражает, поэтому я сказала себе, что буду обгонять её с помощью своей сильной стороны — скорости стрельбы. Я тоже допустила промах, но это было незначительно. Сегодня именно такой риск позволил мне вырваться вперёд и оправдать хорошую работу других девочек», — передает слова Симон Ski-nordique.

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