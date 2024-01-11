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Чемпионат России по биатлону: во сколько начнётся суперспринт, где смотреть прямой эфир

Чемпионат России по биатлону: во сколько начнётся суперспринт, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 11 января, в Чайковском (Пермский край) пройдут соревнования в рамках чемпионата России по биатлону. В этот день состоится суперспринт у женщин и у мужчин.

Квалификация женского суперспринта начнётся в 9:25 мск, мужского суперспринта — в 10:30 мск. Финалы стартуют в 11:30 мск у женщин и в 12:40 мск у мужчин.

В квалификации женского суперспринта примут участие 59 спортсменок из различных российских регионов, а также Беларуси, которую представляют в этом соревновании три участницы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Чайковский
Женщины. Суперспринт. Квалификация
11 января 2024, четверг. 09:25 МСК
Окончено

Трансляции чемпионата России по биатлону можно увидеть на телеканале «Матч ТВ», который покажет в прямом эфире финалы в женском и мужском суперспринте, а также квалификацию у женщин. Начало трансляции женской квалификации запланировано на 9:05 мск на канале «Матч ТВ» и на 9:20 мск на канале «Матч! Арена», трансляция женского финала суперспринта стартует в 11:25 мск, финала суперспринта у мужчин — в 12:15 мск.

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