Бектуганов стал победителем суперспринта на ЧР-2024 в Чайковском

Завершилась гонка суперспринта среди мужчин в рамках чемпионата России — 2024 в Чайковском (Россия). Российский биатлонист Александр Бектуганов из Ямало-Ненецкого АО стал победителем гонки с результатом 20 минут 31,4 секунды, допустив два промаха.
Второе место за спортсменом из Республики Башкортостан Эдуардом Латыповым, он отстал от лидера на 3,3 секунды и допустил семь промахов. Замыкает тройку лидеров Александр Корнев, представляющий Удмуртскую Республику. Он финишировал с отставанием в четыре секунды от Бектуганова и сделал пять промахов в стрельбе.
Напомним, в квалификационной гонке суперспринта все три призёра не вошли даже в топ-20. Первое место квалификации осталось за белорусом Никитой Лобастовым. В финальной гонке он не был заявлен.
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