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Бектуганов стал победителем суперспринта на ЧР-2024 в Чайковском

Бектуганов стал победителем суперспринта на ЧР-2024 в Чайковском
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Завершилась гонка суперспринта среди мужчин в рамках чемпионата России — 2024 в Чайковском (Россия). Российский биатлонист Александр Бектуганов из Ямало-Ненецкого АО стал победителем гонки с результатом 20 минут 31,4 секунды, допустив два промаха.

Второе место за спортсменом из Республики Башкортостан Эдуардом Латыповым, он отстал от лидера на 3,3 секунды и допустил семь промахов. Замыкает тройку лидеров Александр Корнев, представляющий Удмуртскую Республику. Он финишировал с отставанием в четыре секунды от Бектуганова и сделал пять промахов в стрельбе.

Напомним, в квалификационной гонке суперспринта все три призёра не вошли даже в топ-20. Первое место квалификации осталось за белорусом Никитой Лобастовым. В финальной гонке он не был заявлен.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Чайковский
Мужчины. Суперспринт. Финал
11 января 2024, четверг. 12:40 МСК
Окончено
1
Александр Бектуганов
Ямало-Ненецкий АО
20:31.4
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+3.3
3
Александр Корнев
Удмуртская Республика
+4.0
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