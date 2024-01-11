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«Как в тумане плыл последний круг». Бектуганов — о победе в суперспринте ЧР-2024

«Как в тумане плыл последний круг». Бектуганов — о победе в суперспринте ЧР-2024
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Сегодня завершился финальный суперспринт среди мужчин в рамках чемпионата России-2024 в Чайковском (Россия). С наилучшим результатом к финишу пришел Александр Бектуганов. Промахнувшись всего два раза в стрельбе он прошел дистанцию за 20 минут 31,4 секунды. Сам спортсмен рассказал, что уже давно прокручивал в голове победу.

«Сегодня можно было стрелять. За исключением холода — не чувствовал пальцы, а так, ветер не мешал. Тем более было две перестрелки, можно было устранить все свои недочёты с гонки квалификации.

Если я лучше стрелял, то мне повезло немного больше, чем остальным, я не попадал под порывы.

Была дополнительная для меня мотивация: я вырос в Чайковском, готовился каждое лето на этой трассе. Папа и его друг сегодня поддерживали на трибунах. Мама на работе, сегодня рабочий день (улыбается). Конечно, чувствовал поддержку. Я уже как в тумане плыл последний круг.

Это все непривычно, но я очень рад, что у меня все получилось. Я уже много раз прокручивал какой-нибудь успешный старт и он наконец-то случился" — приводит слова Бектуганова Матч ТВ.

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