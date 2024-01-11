Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сборная Норвегии без Йоханнеса Бё уверенно выиграла эстафету на пятом этапе Кубка мира

Сборная Норвегии без Йоханнеса Бё уверенно выиграла эстафету на пятом этапе Кубка мира
Аудио-версия:
Комментарии

В Рупольдинге (Германия) прошла мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителями стали представители сборной Норвегии. Второй к финишу пришла команда Германии. Тройку призёров замкнули итальянцы.

Стоит отметить, что норвежцы выступали не оптимальным составом — из-за неважного самочувствия с гонки снялся лидер Кубка мира Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины

  1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:09.49,6 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
  2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — отставание 45,0 секунды (2 + 7).
  3. Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) + 58,7 (0 + 10).

Занимающая промежуточное третье место в Кубке наций, сборная Франции в Рупольдинге финишировала четвёртой (1 штрафной круг (от Фабьена Клода) + 10 дополнительных патронов).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
11 января 2024, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Германия
3
Италия
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android