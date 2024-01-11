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Сборная Норвегии без Йоханнеса Бё уверенно выиграла эстафету на пятом этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) прошла мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителями стали представители сборной Норвегии. Второй к финишу пришла команда Германии. Тройку призёров замкнули итальянцы.

Стоит отметить, что норвежцы выступали не оптимальным составом — из-за неважного самочувствия с гонки снялся лидер Кубка мира Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины

Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:09.49,6 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов). Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — отставание 45,0 секунды (2 + 7). Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) + 58,7 (0 + 10).

Занимающая промежуточное третье место в Кубке наций, сборная Франции в Рупольдинге финишировала четвёртой (1 штрафной круг (от Фабьена Клода) + 10 дополнительных патронов).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.