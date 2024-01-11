Норвежские биатлонисты досрочно выиграли общий зачёт Кубка мира по программе эстафет

Мужская сборная Норвегии досрочно выиграла общий зачёт эстафетных гонок Кубка мира – 2023/2024.

В текущем сезоне норвежцы не проиграли ни одной эстафеты, одержав четыре победы кряду. При этом всего их победная серия на КМ длится уже 11 гонок.

Отметим, что в рамках оставшихся четырёх этапов Кубка мира запланирована лишь ещё одна мужская эстафета. Даже в случае, если сборная Норвегии на ней не выступит, а их ближайшие конкуренты немцы станут первыми, «Малый хрустальный глобус» всё равно отправится в Норвегию. Пусть у команд и будет по 360 очков, согласно регламенту при равенстве трофей забирает сборная с большим числом побед, в данном случае Норвегия.

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