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Видеообзор 11-й подряд победы норвежских биатлонистов в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Рупольдинге (Германия). Второй к финишу пришла команда Германии. Тройку призёров замкнули итальянцы.

Стоит отметить, что для норвежцев это уже 11-я подряд победа в эстафете в рамках Кубка мира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:09.49,6 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).

2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — отставание 45,0 секунды (2 + 7).

3. Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) + 58,7 (0 + 10).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.