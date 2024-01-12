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Чемпионат России по биатлону, женщины: во сколько начнётся командная гонка, где смотреть

Чемпионат России по биатлону, женщины: во сколько начнётся командная гонка, где смотреть
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Сегодня, 12 января, в Чайковском (Пермский край) пройдут соревнования в рамках чемпионата России по биатлону. В этот день состоится командная гонка у женщин.

Женская командная гонка начнётся в 9:00 мск.

Трансляцию чемпионата России по биатлону можно увидеть на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции женской гонки запланировано на 8:35 мск.

Ранее гонка была перенесена с 13 января из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, чемпионат России по биатлону — 2024 в Чайковском проходит с 11 по 14 января. Помимо командных гонок, в программу соревнований вошли суперспринты и масс-старты.

Лидером общего зачёта Кубка России среди женщин на данный момент является российская биатлонистка Кристина Резцова.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Чайковский
Женщины. Командная гонка
12 января 2024, пятница. 09:00 МСК
Не началось
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