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Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 12 января, в Рупольдинге (Германия) пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, 5-й этап, Рупольдинг.

Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист

1. Ванесса Фойгт (Германия).

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

9. Лена Хекки (Швейцария).

12. Эльвира Эберг (Швеция).

17. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

22. Лу Жанмонно (Франция).

26. Лиза Виттоцци (Италия).

28. Франциска Пройс (Германия).

32. Жулия Симон (Франция).

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.