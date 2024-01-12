Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 12 января, в Рупольдинге (Германия) пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.
Биатлон. Кубок мира, 5-й этап, Рупольдинг.
Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист
1. Ванесса Фойгт (Германия).
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
9. Лена Хекки (Швейцария).
12. Эльвира Эберг (Швеция).
17. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
22. Лу Жанмонно (Франция).
26. Лиза Виттоцци (Италия).
28. Франциска Пройс (Германия).
32. Жулия Симон (Франция).
Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.