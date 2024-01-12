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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, 5-й этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 12 января, в Рупольдинге (Германия) пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, 5-й этап, Рупольдинг.
Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист

1. Ванесса Фойгт (Германия).
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).
9. Лена Хекки (Швейцария).
12. Эльвира Эберг (Швеция).
17. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
22. Лу Жанмонно (Франция).
26. Лиза Виттоцци (Италия).
28. Франциска Пройс (Германия).
32. Жулия Симон (Франция).

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 7.5 км Спринт
12 января 2024, пятница. 16:30 МСК
Не началось

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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