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Сборная Беларуси одержала победу в мужской командной гонке на ЧР в Чайковском

Сборная Беларуси одержала победу в мужской командной гонке на ЧР в Чайковском
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Сегодня, 12 января, в Чайковском прошла мужская командная гонка на чемпионате России — 2024 по биатлону. Лучшей в этой гонке стала первая сборная Беларуси, в состав которой вошли Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. Спортсмены допустили один промах и преодолели дистанцию за 28.16,2.

Второе место заняла первая команда Тюменской области. Третьей в этой гонке стала вторая сборная Беларуси.

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.
Командная гонка. Мужчины

1. Беларусь-1 (Воробей, Тулатин, Лобастов, Лазовский) — 28.16,2 (1 промах).
2. Тюменская область-1 (Поварницын, Истамгулов, Логинов, Гараничев) — отставание 1.33,2 секунды (4).
3. Беларусь-2 (Данилов, Кошин, Авсеенко, Белько) +1.44,4 (2).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Чайковский
Мужчины. Командная гонка
12 января 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
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