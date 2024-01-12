Сборная Беларуси одержала победу в мужской командной гонке на ЧР в Чайковском

Сегодня, 12 января, в Чайковском прошла мужская командная гонка на чемпионате России — 2024 по биатлону. Лучшей в этой гонке стала первая сборная Беларуси, в состав которой вошли Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. Спортсмены допустили один промах и преодолели дистанцию за 28.16,2.

Второе место заняла первая команда Тюменской области. Третьей в этой гонке стала вторая сборная Беларуси.

Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.

Командная гонка. Мужчины

1. Беларусь-1 (Воробей, Тулатин, Лобастов, Лазовский) — 28.16,2 (1 промах).

2. Тюменская область-1 (Поварницын, Истамгулов, Логинов, Гараничев) — отставание 1.33,2 секунды (4).

3. Беларусь-2 (Данилов, Кошин, Авсеенко, Белько) +1.44,4 (2).