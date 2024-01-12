Губерниев: белорусам надо вручать медали на ЧР. Нужно менять регламент и не позориться!

Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сборная Беларуси, одержавшая победу в мужской командной гонке на чемпионате России — 2024 по биатлону в Чайковском, должна получить золотые медали. Напомним, так как белорусские спортсмены выступают на соревнованиях вне зачёта, чемпионами России в этой дисциплине стали биатлонисты первой команды Тюменской области, занявшие второе место в гонке.

«Я считаю, коли белорусы выиграли, им надо вручать медали! Ибо это правильно. Надо менять регламент и не позориться! Вместе будем сильнее», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

За первую сборную Беларуси в мужской командной гонке на чемпионате России выступали Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. В состав первой команды Тюменской области вошли биатлонисты Александр Поварницын, Вадим Истамгулов, Александр Логинов и Евгений Гараничев.