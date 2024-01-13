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Мужчины. 10 км Спринт. Прямая трансляция
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Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Йоханнес Бё стал лишь 9-м

Кристиансен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Йоханнес Бё стал лишь 9-м
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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира, выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира, проходящем в Рупольдинге (Германия). Спортсмен преодолел дистанцию без ошибок на огневых рубёжах.

Итальянец Томмазо Джакомель стал вторым: он уступил Кристиансену 16,9 секунды, допустив одну ошибку на стрельбе лёжа. Замкнул тройку сильнейших трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Тарьей Бё, отстрелявшийся на ноль и проигравший соотечественнику на финише 20,1 секунды.

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Бё стал лишь девятым: он уступил Кристиансену 43,6 секунды с одним промахом на первом огневом рубеже.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, пятый этап
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 22:27,2 (ноль промахов).
2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 16,9 секунды (1).
3. Тарьей Бё (Норвегия) +20,1 (0).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
13 января 2024, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
22:27.2
2
Томмазо Джакомель
Италия
+16.9
3
Тарьей Бё
Норвегия
+20.1
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