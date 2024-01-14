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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
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Кубок мира, пятый этап, женщины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир

Кубок мира, пятый этап, женщины: во сколько начнётся пасьют, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 14 января, в Рупольдинге (Германия) женщины пробегут гонку преследования на 10 км в рамках пятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 14:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, пятый этап, Рупольдинг.
Гонка преследования, 10 км. Женщины. Стартовый лист

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд.
2. Мона Брорссон.
3. Лиза Виттоцци.
4. Лу Жанмонно.
5. Эльвира Эберг.
6. Янина Хеттих.
7. Линн Перссон.
8. Луция Харватова.
9. Франциска Пройс.
10. Жулия Симон.
11. Юни Арнеклейв.
12. Жюстин Бреза-Буше.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Напомним, российские биатлонисты пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), который таким образом отреагировал на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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